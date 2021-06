Vídeo mostra PM espancando homem que ameaçava moradores com faca em Rio Branco

Segundo ele, os Policiais Militares envolvidos na ação foram encaminhados à corregedoria geral da PM sendo o militar autor da ação [socos] autuado em flagrante, e ficará, a partir de agora, à disposição da justiça.

“Ressaltamos que a Corporação não compactua com desvios de condutas, que venham a macular a imagem da instituição, e que usa de todos os meios disponíveis para inibir ações ilegais, abusivas e arbitrárias por parte de seus integrantes. A instituição reafirma seu compromisso com a defesa da vida e o estrito cumprimento da Lei, e reforça que tais atitudes não refletem os valores e práticas difundidas pela Polícia Militar do Acre”, afirmou em nota.