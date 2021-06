Procon avança em qualificação para defesa plena do consumidor

Nesta semana, os gestores do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) promoveram diversos diálogos institucionais em prol dos interesses dos consumidores.

Com objetivo de alinhar as ações praticadas no projeto Rota de Qualidade, na última segunda-feira, 21, os agentes técnicos da autarquia desenvolveram uma capacitação conjunta com os funcionários do Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem), órgão parceiro desse programa governamental.

“Iniciamos a primeira etapa do projeto, especificamente nas cidades do Vale do Juruá, com trabalhos de fiscalização, educação e orientação aos consumidores e fornecedores. Assim, rotineiramente, estaremos nos reunindo para fazer valer aquilo que dizem as normas que asseguram os diretores dos consumidores, conforme solicitou o governador Gladson Cameli”, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

Na quinta-feira, 24, a equipe técnica do Procon, esteve reunida com com gestores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae), para apresentação do projeto Rota da Qualidade.

“Tivemos uma ótima acolhida na sede daquela instituição, e os seus representantes manifestaram o interesse em aderir ao Rota da Qualidade nas ações educativas. Inclusive há uma possibilidade de celebração de um termo de cooperação para auxiliar as empresas que forem constatadas algumas irregularidades para readequação, como a oferta de cursos, assessoramento e exemplificações de boas práticas em relação às novas vigentes”, relata a Alana Albuquerque.

E nesta sexta-feira, 25, a nova coordenadora do Núcleo do Procon em Cruzeiro do Sul, Aleissa Lima esteve na sede da autarquia, Rio Branco, para conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos setores da instituição, além de dialogar sobre as políticas públicas que envolvam os direitos dos consumidores.

“A nossa proposta é tentar sempre resolver os conflitos por meio do diálogo, seguindo as leis do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Também iremos fortalecer os trabalhos educativos com a nossa população do Vale do Juruá, como as ações que estão sendo feitas pelos nossos agentes fiscais no projeto Rota da Qualidade”, disse Aleissa Lima.