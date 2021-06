Em campanha para Senado ou governo, JV reza para São João do Guarani

Em pré-campanha para o Senado ou Governo do Estado, o ex-senador Jorge Viana relata que encerrou a visita ao Alto Acre pernoitando na Colocação Rio Branco, na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Ele participou da festa do São João do Guarani, em que o padre local, Antonio, comandou a celebração. “Encontrei tanta gente boa, que vinha do Espalha, do Caipora, de toda a Reserva. No meio de toda aquela gente que lá estava, celebrando, orando, pedindo a Deus por um Brasil mais unido, um Acre mais próspero, renovei também os compromissos e princípios que orientam minha vida e meu trabalho”, relatou JV.

Ele relembrou os primórdios das viagens à resex: “Estive em São João do Guarani várias vezes, mas não esqueço a primeira. Saímos da Sibéria em comitiva, ainda com a luz do dia e só chegamos com a noite adiantada, depois de 9 horas no lombo de um burro. Agora está mais fácil: tem o ramal, energia elétrica, escola, uma assistência bem melhor graças às boas políticas que eu tenho a satisfação de ter ajudado a implementar”.

Depois disso, JV se disse “animado” com o que viu e sentiu.