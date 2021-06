“Deus me escolheu para cuidar das pessoas”, diz Gladson em ação que vai transformar ramais de Cruzeiro do Sul

Por Resley Saab/Agência de Notícias do Acre –

O governador Gladson Cameli abriu neste sábado, 26, a Operação Apoio, em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado (distante 680 quilômetros de Rio Branco no Vale do Juruá). O megapacote de obras vai permitir que a prefeitura local, com o apoio do governo do Estado, recupere ao menos 33 bairros, dos quais uma parcela considerável tinha sido degrada pelas cheias do rio Juruá, no início deste ano.

Inicialmente, o Estado repassa um aporte de R$ 5 milhões para os trabalhos que serão executados pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul na limpeza e reconstrução de ruas e avenidas, além dos serviços de terraplanagem de 135 quilômetros de ramais. Na área da saúde, o foco será nas ações de combate à dengue e à malária.

Diante de servidores públicos municipais e estaduais, de trabalhadores do comércio, produtores rurais e moradores da cidade, Gladson Cameli afirmou que o momento ainda é de muita perseverança no enfrentamento da pandemia de Covid-19, louvou a união do governo com a Câmara de Vereadores local e com a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e anunciou que sua administração está fazendo o que é possível, neste momento difícil para a humanidade, priorizando a vida.

“Deus me escolheu para esse momento [de pandemia] para cuidar das pessoas. E priorizar a vida, com a vacinação de todos os acreanos, é neste momento o nosso maior objetivo, porque depois de todos imunizados, aí sim, as pessoas terão a segurança para trabalhar normalmente”, destacou Gladson Cameli para a plateia que assistia à solenidade de abertura dos trabalhos, numa tenda montada na avenida Mâncio Lima, centro da cidade.

Nesta segunda, 28, o governador também entrega em Rio Branco um lote de 92 das 110 novas máquinas adquiridas com recursos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), por meio de emendas parlamentares “que já estavam quase perdidas”, segundo as suas próprias palavras, algumas delas datadas de quando ele ainda era senador da República, entre 2014 e 2017.

Para o chefe do Poder Executivo estadual, a máxima de que “ninguém é dono da razão e não faz nada sozinho” tem permeado de êxito esses dois anos e meio de seu governo.

“O nosso maior adversário hoje é o tempo. E se ficarmos perdendo tempo com com nada, isso, logicamente, dará em nada. Temos prioridades e a nossa, neste momento, é vencer a Covid para fazer o que tem de ser feito. Neste sentido, sou grato a cada servidor público: do motorista ao professor. Do faxineiro ao enfermeiro, ao médico, no trabalho de enfrentamento da pandemia”, destacou o governador.

Ramais que serão contemplados com obras de melhorias