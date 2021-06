Defesa Civil Nacional alerta para frio intenso no Acre nas próximas horas

Do Ministério de Desenvolvimento Regional –

A partir de domingo (27), muitos brasileiros podem se preparar para uma semana com baixas temperaturas. Uma intensa massa de ar frio (de origem polar) deverá avançar pela Região Sul, partes do Centro-Oeste, sul da Região Norte e o Sudeste levando à queda das temperaturas (episódio de friagem), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Mapa. A mínima deve ficar abaixo dos 18ºC no centro e sul do país.

Entre segunda-feira (28) e quarta-feira (30), o amanhecer nas serras gaúcha, catarinense e no sul do Paraná deverá ser marcado por temperaturas negativas. Nesse mesmo período, especialmente a partir da tarde do dia 28/06, há previsão de neve nas regiões serranas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Além disso, na terça-feira (29) e quarta-feira (30), as condições atmosféricas serão propícias para a formação de geada (moderada a forte) em uma ampla área da Região Sul e no Mato Grosso do Sul, podendo se estender até a divisa entre São Paulo e o Paraná.

Região Sul: entre os dias 27 de junho e 2 de julho, registro de temperaturas negativas, com possibilidade de neve na tarde do dia 28 de junho nas serras gaúchas e catarinenses e geada nos dias 29 e 30;

Região Sudeste: entre os dias 29 junho e 2 de julho em áreas de São Paulo e sul de Minas Gerais, com temperaturas mínimas próximas de 7ºC (São Paulo);

Região Centro-Oeste: entre os dias 29 junho e 2 de julho em áreas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com temperaturas mínimas próximas de 12ºC (Cuiabá);

Região Norte: entre os dias 30 de junho e 2 de julho em áreas de Rondônia, leste do Acre e sul do Amazonas, com temperaturas mínimas próximas de 15ºC (Porto Velho).

Veja nota técnica:

https://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/NOTA_FRIO_junho2021.pdf#page=1&zoom=auto,-99,848