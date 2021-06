Entre os dias 22 e 25, o projeto Caravana da Produção esteve na região do Alto Acre para atender aos produtores rurais dos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasileia. A equipe iniciou a programação da regional Alto Acre, na terça-feira, 22, visitando o município de Assis Brasil, distante aproximadamente 345 km da capital Rio Branco.

O deputado Jonas Lima tem feito muitas críticas a esse projeto. Lima classifica a ação como inócua diante dos reais desafios do setor produtivo do Acre.

O projeto é liderado pelo secretário de Estado de Produção e Agronegócios, Nenê Junqueira, atendendo a uma determinação do governador Gladson Cameli, que em sua gestão tem priorizado o apoio ao setor produtivo.

“Estamos aqui na região do Alto Acre para cumprir um compromisso do governo Gladson Cameli, por meio da Sepa, de prestar apoio aos produtores rurais e incentivar a agricultura. Queremos acompanhar a execução deste projeto de perto, conhecer as realidades e juntos solucionar as dificuldades de modo que sejam aplicáveis à realidade do produtor”, disse o titular da Secretaria.

