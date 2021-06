A arrecadação ao longo dos primeiros quatro meses de 2021 (janeiro a abril) subiu 16% no Acre na comparação com igual período de 2020. No ranking dos Estados, esse desempenho ocupa a 14ª colocação, melhor que grandes economias como, por exemplo, São Paulo, onde a arrecadação aumentou 8% -o dobro a menos que o Acre.

A despesa do Estado cresceu 8% em relação ao 1º quadrimestre de 2020, período em que a pandemia da Covid-19 começou a avançar no Acre.

Os dados constam no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) com foco nos estados e DF, divulgado nesta segunda-feira (21) pelo Tesouro Nacional. As informações são da Agência Brasil.

Em nível de País, a arrecadação também cresceu em 25 Estados e no Distrito Federal quando se faz a mesma comparação.

Apenas o Espírito Santo não registrou crescimento de receita. Segundo o relatório, as maiores altas de arrecadação do primeiro quadrimestre ocorreram em Roraima (31%), Rio Grande do Norte (27%), Piauí (25%), Goiás (24%), Sergipe (24%), Alagoas (23%) e Mato Grosso (23%).

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) consiste em uma publicação bimestral que apresenta as informações fiscais consolidadas de cada ente da República Federativa do Brasil. Congrega as informações da execução orçamentária de todos os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo também o Ministério Público e a Defensoria Pública, e contempla as esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal. A seguir, os dados extraídos dos demonstrativos dos estados e do Distrito Federal relativos ao 2º bimestre do exercício de 2021.