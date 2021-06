Recuperação de antigas máquinas deixa patrulha mecanizada 100% apta para ramais

Na próxima segunda-feira, 28/6, o governo do Acre receberá da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), por meio de emenda da bancada federal do Acre, novas máquinas pesadas para a abertura de ramais em todos os municípios.

Com isso, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), efetuará manutenções nos antigos maquinários que estão cedidos para prefeitura de Sena Madureira e, consequentemente, deixará toda patrulha mecanizada apta para atuar no programa Ramais do Acre 2021.

“Temos um cronograma para realizar melhorias em todas as regionais do estado. Por isso, estamos recolhendo todos os nossos maquinários para realizarmos as devidas revisões e, assim, ter todo o conhecimento das condições das máquinas, para traçarmos as melhores estratégias, tanto de logística, quanto de intervenções nos ramais”, relata o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros.

O gestor ressalva como o Estado receberá um quantitativo de 110 novos maquinários, o governo está construindo um novo desenho de gestão para melhorias nos ramais, ou seja por meio de administração direta do Deracre.

“Ao invés de transferir recursos para a prefeitura, o Estado chegará na região, já executando as obras, devido a essa nova estrutura. No entanto, manteremos o diálogo com a prefeitura e as comunidades”, disse.

Ítalo Medeiros informa que os produtores rurais de Sena Madureira podem ficar tranquilos, pois as melhorias dos ramais terão continuidade e agora com melhor efetividade.