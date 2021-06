Presidentes de 11 partidos fecham posição contra voto impresso

Presidentes de 11 partidos se reuniram virtualmente na manhã deste sábado (26.jun.2021) e decidiram externar uma posição a favor do sistema atual de votação, pela urna eletrônica, e contra a proposta do voto impresso auditável que tramita na Câmara dos Deputados.

“Somos a favor da manutenção do sistema atual, não é ser contra o voto impresso. Mas não tem porque mudar o sistema. Quem defende alterar, está querendo perturbar“, disse Roberto Freire, presidente do Cidadania, ao Poder360. De acordo com ele, a reunião foi marcada para se tirar um apoio suprapartidário ao uso da urna eletrônica.

Segundo Bruno Araújo, presidente do PSDB, o grupo firmou posição para “sintonizar pela proteção à confiança do sistema de votação e apuração eletrônica brasileira“. “Foi uma reunião de muita representatividade política e demonstra assim uma maturidade pela proteção institucional do sistema eleitoral brasileiro“, afirmou.

