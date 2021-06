A Ordem dos Advogados do Brasil no Acre lançou nesta última semana de junho o canal de podcast “É seu Direito”. O novo produto reúne diversos temas jurídicos atuais em áudios curtos de até 2min30s, gravados por advogados especialistas.

A ideia é levar a população informes sobre suas garantias e deveres.

Segundo o secretário-geral da OAB do Acre, André Marques, ‘É seu Direito’ chega em um momento crucial para levar informação com credibilidade e seriedade. “O podcast da OAB Acre é a mais nova ferramenta de comunicação desenvolvida para projetar a advocacia. O conteúdo poderá ser produzido por advogados em geral sobre temas de seu interesse, com o objetivo principal de promover o compartilhamento de informações e novidades do mundo jurídico de uma forma leve e descontraída”.