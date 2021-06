Alan Rick debate emendas com lideranças de Plácido de Castro

O Prefeito Camilo da Silva, recebeu em seu gabinete na tarde desta sexta-feira, 25, o deputado Alan Rick, com objetivo de discutir sobre as emendas que foram alocadas para Plácido de Castro, como a construção da arquibancada do Estádio José Ferreira Lima a Construção e reforma da Escola João Batista, em Campinas, além da destinação de outras emendas.

Segundo o prefeito Camilo da Silva , nos próximos dias estará chamando a empresa para dar continuidade a construção da arquibancada do estádio José Ferreira Lima.

Estiveram na reunião o Vice prefeito Enilton Pena, os vereadores Marzinho, Zé do Bó, José Nunes, presidente da Câmara de Vereadores, e secretários.

