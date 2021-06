Ascom/Policia Civil do Acre –

Na manhã desta sexta-feira, 25 de junho de 2021, a Polícia Civil por meio Delegacia Geral de Plácido de Castro deu cumprimento a 04 mandados de busca e apreensão e 01 um mandado de prisão.

Os alvos são apontados com autores do do homicídio de Antônia Francisca Miranda, ocorrido em Plácido de Castro em 25 de maio de 2021.

O preso, J.L.A, foi descrito pelas investigações como o indivíduo responsável pelo transporte dos autores e da vítima ao lixão onde ocorreu a execução.

O inquérito já foi concluído e remetido à Justiça.

O crime foi cabalmente elucidado.

04 autores foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e organização criminosa.

O menor responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

Ainda na tarde do dia, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de O.S.P, de vinte anos.

O autor cumpria pena em regime aberto pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e teve a regressão decretada pela inobservância das condições impostas pelo Juízo.

O Delegado Danilo Almeida, titular de Plácido de Castro, disse em nota que a Polícia Civil tem trabalhado incansavelmente para permitir a segurança da cidade.