A Ufac recebeu doações da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre (PF-AC). Os itens doados são três caminhonetes, um ônibus, uma impressora plotter (utilizada para imprimir trabalhos de qualidade em grandes dimensões) e uma centrífuga de laboratório (utilizada para fazer separação de amostras). A entrega ocorreu nesta quinta-feira, 24, na sede da PF do Acre.

Os bens serão utilizados em diversos projetos realizados na Ufac. “Com os recursos reduzidos, a universidade tem contado com o apoio de instituições parceiras”, disse a reitora Guida Aquino. “Agradecemos por esses bens doados porque vão ajudar muito nos trabalhos da universidade.” O superintendente da PF-AC, Érico Barbosa, ressaltou a oportunidade de ajudar. “Ninguém sobrevive sozinho”, acrescentou.

Também participaram da solenidade de entrega a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o prefeito do Campus, Antonio Artheson Silva da Cruz; e o professor do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto, Dayan Marques.