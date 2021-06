É natural que as projeções para a eleição de 2022 ao governo mirem na provável polarização entre as candidaturas do governador Gladson Cameli e a do senador Sérgio Petecão (PSD). Mas, nem só de medalhões será a disputa pelo Palácio Rio Branco. Teremos as chamadas “candidaturas alternativas”, que são projetos diferenciados para governar o estado, com propostas mais ousadas.

Para a eleição de governo teremos um nome que foge ao tradicionalismo do caciquismo, que vem de um partido pequeno, o CIDADANIA, na figura do professor universitário David Hall.

Na política, tem que ser ousado. Todo bom nome que vier somar qualificação ao debate das propostas para mudar o Acre, deve ser saudado como salutar. Se o David Hall será ou não vencedor, esta é uma decisão do eleitorado. E, ponto.

SEM ALARDE E COM SUCESSO

O líder do governo na ALEAC, deputado Pedro Longo, sem alarde, no diálogo, chegou no espinhoso cargo e tem dado conta do recado, o que é reconhecido até pela oposição. Era um nome fora do radar para o cargo.

NÃO FICA NO PV

O deputado Pedro Longo não ficará no PV, vai se aninhar em um partido que estará no palanque do Gladson em 2022. O PV tende a formar no bloco de siglas da esquerda.

ELEIÇÕES PAROQUIAIS

NEM o presidente Bolsonaro e nem o ex-presidente Lula terão influência na disputa do governo do estado, no próximo ano, as eleições no Acre são paroquiais.

NÃO É ESSE DESASTRE

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Frank Lima, de fato deu escorregadas no início do processo de vacinação, mas depois se encontrou, e não é o desastre que pintam.

LEGADO DA MISÉRIA

PARA o senador Márcio Bittar (MDB), só quem comemorou o entrave do Peru à construção da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul, foi o ex-senador Jorge Viana, a ex-ministra Marina Silva, ONGS, que, com suas ações, deixaram um legado de atraso e miséria no estado e na Amazônia.

TÃO MISERÁVEL COMO NO SERINGAL

O CERTO é que, dezenas de governos passaram desde a transformação do Acre em Estado, e nossa economia permanece miserável como nos seringais, e continuamos dependentes das migalhas que sobram da mesa da União.

GRANDE SONHO

O GRANDE sonho de nossos jovens continua a ser um emprego no governo. Não temos indústrias, não geramos vagas suficientes na iniciativa privada, a agricultura pífia, mal produzindo o cheiro verde de cada dia, e por aí vai.

MUDOU O FOCO

O MDB mudou o foco de 2022. Sentiu que o governador Gladson não vai abrir mão de indicar um vice de sua confiança, por isso passou a mirar na vaga do Senado.

PROJETOS CONFLITANTES

ACONTECE que, este projeto de indicar a deputada federal Jéssica Sales (MDB) como a candidata a senadora na chapa do Gladson à reeleição, conflita com o plano do senador Márcio Bittar (MDB), que tem como candidata a professora Márcia Bittar (sem partido), e só há uma vaga.

CONVITE DO BOLSONARO

NÃO esperem o senador Márcio Bittar (MDB) recuar, joga com o trunfo de que o convite para a Márcia Bittar ser candidata ao Senado, partiu do presidente Bolsonaro.

SINALIZA PARA O DESEMBARQUE

A PERMANECER este impasse dentro do MDB, não será demais imaginar que, estará sinalizado para o desembarque do senador Márcio Bittar (MDB), no partido em que for se filiar o presidente Bolsonaro. Não duvide.

OPOSIÇÃO COM QUALIDADE

O VERADOR Emerson Jarude (MDB) tem feito uma oposição ferrenha ao prefeito Tião Bocalom. É uma oposição exercida com qualidade, em cima de pautas.

“MITO” EM QUEDA

O “Mito” está se oxidando com o acúmulo de ações desastradas na condução do processo de vacinação, a última pesquisa lhe mostrou com 50% de reprovação.

PARA CHAMAR DE MINHA

A ENTRADA do deputado Neném Almeida no PODEMOS, vai compor o projeto do presidente Ney Amorim, de formar uma chapa forte para a ALEAC, e ter uma base de votos para a sua candidatura a deputado federal.

CAMINHO SEDIMENTADO

AS DEPUTADAS Maria Antônia (sem partido), Meire Serafim (MDB) e Antônia Sales (MDB), com bases sólidas, tendem a voltar bem votadas para novos mandatos.

MIRANDO NO PSD

O PROFESSOR Minoru Kinpara continua mirando numa candidatura a senador pelo PSD. Seus aliados acham que, no PSD, ganharia mais espaço na periferia, onde o senador Sérgio Petecão (PSD), transita com muita desenvoltura.

DA MAIOR QUALIFICAÇÃO

MINORU KINPARA é um quadro da maior qualificação.

SEGURAR NO PT

O ex-senador Jorge Viana tem feito um périplo pelas prefeituras petistas, passou por Assis Brasil, Brasiléia, e deve fechar com Xapuri e Mâncio Lima. A meta é segurar todos os prefeitos do PT no partido, evitando evasões.

CONVERSA PARA 2022

A oficialização da empreitada do professor Minoru Kinpara para o Senado pelo PSD, só deve acontecer em 2022, quando o PSD abrirá discussão no partido, sobre as escolhas do vice e senador, na chapa do Petecão.

SEM REJEIÇÃO

O BLOG tem a informação de que o nome do deputado Jenilson Leite (PSB) para o governo em 2022, não encontra rejeição no bloco dos partidos de esquerda.

DEVE AVALIAR BEM

MAS, o deputado Jenilson Leite (PSB) deve antes de se declarar candidato ao governo avaliar bem suas chances nas pesquisas, terá pela frente duas candidaturas fortes, do governador Gladson e a do senador Sérgio Petecão.

PRECISA DE PALANQUE

O CERTO É QUE, a oposição vai ter que montar no estado um palanque para o presidente Lula, e para isso é essencial ter um candidato ao governo estadual em 2022.

APOSTA NO FRACASSO

O GRUPO do governador Gladson Cameli aposta no fracasso da gestão do prefeito Tião Bocalom, e este contaminar a campanha do aliado Petecão ao governo.

FRASE MARCANTE

“Ciúme é querer manter o que se tem; cobiça é querer o que não se tem; inveja é não querer que o outro tenha”. (Zuenir Ventura).