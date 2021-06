Com meta de 20, 7o poço artesiano é perfurado em Cruzeiro do Sul

O governo do Acre vem realizando, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), a perfuração do 7º poço artesiano em Cruzeiro do Sul, como fruto das ações do Programa Água para Todos, que tem o objetivo de ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água na região do Juruá.

O programa tem a meta de beneficiar, com água potável, cerca de 120 mil pessoas com a construção de 20 poços, até meados de 2022. Para isso, o Depasa restaurou e usa um caminhão perfuratriz, que é legado da gestão do ex-governador Orleir Cameli, e que há 20 anos estava sucateado. “É uma determinação do governador Gladson Cameli para que façamos o possível e o impossível com o objetivo de atender a demanda crescente de abastecimento de água na região”, declarou José Braz Pedroza, coordenador-geral do Depasa em Cruzeiro do Sul.

Localizado às margens da BR-307, no bairro do Aeroporto Velho, o novo poço, que começou a ser perfurado no início de junho, tem 162 metros de profundidade e vai atender um total de cinco mil pessoas, com a geração de 50 mil litros cúbicos de água por hora.

“É com imenso prazer que estamos trabalhando na perfuração de mais um poço para Cruzeiro do Sul. Se Deus permitir, em duas semanas os moradores deste lugar terão acesso a água limpa, de boa qualidade”, destacou Braz Pedroza.

O coordenador explica que a parceria entre gestão estadual e comunidade tem sido fundamental para a efetiva realização do programa. Segundo ele, após as doações das áreas a serem instaladas os poços, o governo realiza, a custos baixíssimos, os serviços de regularização e operacionalização dos reservatórios de água.

“Agradecemos à presidente do Depasa, Waleska Dessotti, que não tem medido esforços para nos auxiliar; agradeço também ao diretor do Deracre, Luciano Oliveira, que nos fornece, quando não temos, materiais como cimento e brita. É de suma importância essa aliança entres as secretarias porque se trata de um só governo, que trabalha em busca de trazer qualidade de vida ao povo acreano”, reiterou o coordenador.

Socorro Falcão reside há 30 anos na área onde está sendo perfurado o poço. Ela agradece ao governo do Estado pelo investimento e diz que sabe que “o benefício vai resolver a falta de água na região”.Além de garantir a autossuficiência no abastecimento de água potável, o Água para Todos ajuda na prevenção e tratamento de doenças, como a Covid-19. Essa realidade foi constatada neste momento de pandemia, quando os prédios da Maternidade, da unidade de pronto atendimento (UPA), do Centro Socioeducativo (ISE) e do Hemonúcleo, todos localizados em Cruzeiro do Sul, foram agraciados com o aumento do abastecimento do volume de água, depois que o programa ampliou, para mais de 20%, a capacidade de produzir água na estação do município. O ganho possibilitou que as unidades cumprissem as medidas mais simples de prevenção à disseminação do coronavírus.