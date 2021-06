Teatro do Acre defende Lei Paulo Gustavo para garantir renda à cultura

A Federação de Teatro do Acre (Fetac) está divulgando a Lei Paulo Gustavo, que segundo a organização, traz solidariedade em tempos de pandemia. Se aprovada, são R$4 bilhões do Fundo Nacional de Cultura pra estimular todas as linguagens artísticas e garantir renda para os artistas que mais precisam.

“Afinal, são os artistas, ativistas, gestoras, gestores, coletivos, espaços, organizações, redes, partidos, movimentos, trabalhadoras e trabalhadores da cultura a sentirem no bolso o impacto do vírus. Porque sem plateia não tem teatro, sem público não tem show, sem gente na rua não tem arte na rua”, lembra a Fetac.

A Federação pede apoio em favor da campanha pela aprovação da lei.