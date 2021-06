Sesc do Acre debate tendências pós-pandemia na Semana Internacional do Turismo

Novos perfis e tendências turísticas; destinos saudáveis, seguros e naturais; turismo comunitário e competitivo; acessibilidade e inclusão são alguns dos assuntos que estarão em debate na Semana Internacional de Turismo para Todos, Solidário e Sustentável. Promovido pela Organização Internacional de Turismo Social (ISTO), em colaboração com o Ministério do Comércio Exterior e Turismo do Peru (MINCETUR), o evento acontece de 23 a 25 de junho, em formato virtual, em função da pandemia. Interessados precisam se inscrever para acompanhar o evento no site: https://www.mincetur.gob.pe/turismoparatodos/.

Pioneiro em atividades de Turismo Social no Brasil, o Sesc, que é membro da ISTO, vai levar ao evento suas experiências. No dia 25 de junho, às 11h30 (horário de Brasília), a instituição será representada pelo especialista em Turismo Social do Departamento Nacional, Alberto d`Aurea, no painel “Design de produtos e roteiros turísticos inovadores – Os turistas buscam se integrar e compreender os lugares que visitam”, com apresentação de metodologias de construção de roteiros trabalhadas pelas equipes de turismo do Sesc no país desde 2015. Também estará disponível ao público a publicação Roteiros Inovadores: programação de roteiros de Turismo Social, nas versões português, inglês e espanhol.

A ISTO foi criada em 1963 como uma organização internacional sem fins lucrativos, que reúne os diversos setores de turismo social, sustentável e solidário em todo mundo, a fim de promover o turismo para todos e responsável. Está presente em 5 continentes, em 40 países, contando com 159 membros. O Departamento Nacional do Sesc integra esta rede desde 2011, com assento no Conselho de Administração desde 2017. Atualmente, ocupa a vice-presidência da Seção Américas.