Rádio Aldeia FM, a emissora do coração dos acreanos completa 18 anos

A Rádio Aldeia FM 96.9 contou com uma programação especial nesta quinta-feira, 24, alusiva aos 18 anos da emissora, em Rio Branco. Fundada no dia 24 de junho de 2003, a rádio é cabeça de rede, com transmissão via satélite e internet, com mais cinco emissoras: Brasileia (90.3), Cruzeiro do Sul (107.9), Sena Madureira (105.9), Tarauacá (95.5) e Xapuri (89.5).

“Esperança é a mensagem que a rádio leva aos lugares mais distantes do estado. Nós parabenizamos vocês, que fazem a programação da Aldeia nesta gestão. A população conta com uma emissora que leva informação com verdade e ética”, afirmou o secretário de Comunicação do Acre, Rutembergue Crispim, que foi o convidado especial do programa Cidadania na manhã desta quinta, 24.

Crispim respondeu a várias perguntas de correspondentes do interior do estado que participaram do programa por meio de uma videoconferência. O secretário destacou a valorização da radiodifusão dada pelo governo do Acre.

“O governador Gladson Cameli sabe da importância das rádios públicas para quem está lá na ponta. Estamos nos planejando para levar os investimentos necessários à melhoria da qualidade de nossa transmissão em todo o estado, valorizando, como ele determina, cada servidor que faz o sistema acontecer”, acrescentou.

Para o coordenador da rede Aldeia de Rádios FM, Jairo Carioca, as emissoras públicas cumprem um papel fundamental para o verdadeiro exercício de cidadania.

“É com muito orgulho que estamos fazendo parte dessa história. A maior idade comemorada hoje nos inspira a seguir comunicando, levando cidadania a quem mais precisa através da música, do entretenimento e da informação”, disse.

Os jornalistas Antônio Muniz e Júnior César da Silva foram convidados para o bate-papo. O diretor-presidente da Fundação Aldeia de Comunicação, Luc Lima, também esteve presente.

A Rádio Aldeia FM passou a integrar, em maio deste ano, o Sistema Nacional de Rádios Públicas, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).