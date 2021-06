Policiais rodoviários federais apreenderam, na tarde da última quarta-feira (23), duas passageiras que transportavam drogas em um táxi que se dirigia ao município de Capixaba na BR-317. Um adolescente, que estava à espera delas, também foi apreendido.

Ao serem abordadas pela equipe da PRF, as duas passageiras, uma delas adolescente, apresentaram nervosismo e não souberam dizer com precisão o motivo da viagem, o que levou os policiais a fazerem uma fiscalização no veículo. Durante o procedimento, foram encontrados três tabletes de maconha em uma caixa de chocolate.

Após a condução à Delegacia de Polícia Civil de Capixaba, elas informaram que além da droga, receberam um celular para serem contatadas assim que chegassem no município. Na tela de bloqueio, o delegado conseguiu identificar um conhecido vendedor de drogas na região.

Diante disso, a equipe de policiais da PRF junto com o delegado se dirigiram à casa do suspeito em sua procura. No entanto, assim que ele avistou a equipe policial saiu correndo, pulando várias cercas, mas acabou sendo detido.

Posteriormente na delegacia, na roupa das passageiras do táxi, ainda foram encontrados mais drogas: um tablete de maconha e duas embalagens com pasta base de cocaína.

Ao todo foram apreendidos 204 gramas de maconha e aproximadamente 103 gramas de pasta base de cocaína. A ocorrência foi entregue na delegacia de Polícia Civil do município de Capixaba..