Mais de 3 mil imunizados contra gripe e Covid-19 em comunidades isoladas

A Operação Gota foi finalizada com aproximadamente três mil doses de vacinas aplicadas, contra a Covid-19 e influenza. A ação que é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS) foi realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), e contou com apoio do Ministério da Defesa (MD), juntamente com a Força Aérea Brasileira (FAB). A imunização teve início no dia 14 de junho e se encerrou nesta última quarta-feira, 23.

“Foram oito dias de missão e ficamos satisfeitos com o resultado. Nossa meta era atingir três mil pessoas e, graças ao apoio do governo do Estado, da Força Aérea Brasileira e das equipes técnicas do Estado e dos municípios, conseguimos imunizar essas populações, indo aos lugares mais distantes”, destaca a chefe da Rede de Frios da Sesacre, Renata Quiles.

Os municípios atendidos foram Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves. No total, 32 comunidades receberam as equipes da campanha, contabilizando em 2.305 pessoas vacinadas e 2.931 doses aplicadas.

“Esse sempre foi o nosso maior foco nesta pandemia. Com fé, esperança e muito trabalho, hoje estamos vendo a população vacinada, fruto do empenho do governador Gladson Cameli, que não mediu esforços em buscar vacinas para o estado, além do esforço de toda a equipe da Saúde”, ressalta o titular da Sesacre, Alysson Bestene.

O cuidado com as pessoas é um dos principais compromissos do governo do Acre, assim, muitas são as campanhas focadas no enfrentamento da pandemia e na imunização da população.