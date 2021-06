Depois dos canudinhos, pratos de plásticos estão com dias contados no AC

O deputado Jenilson Leite comentou nesta quarta-feira (23) acerca do projeto que apresentou à Assembleia Legislativa de cunho ambiental visando a destinação de alguns materiais plásticos.

Ele comemorou o avanço da lei do canudinho plástico, que reduziu o uso desse material nos restaurantes do Acre.

“Nós apresentamos um novo projeto que neste primeiro momento busca diminuir a circulação de pratos e garfos descartáveis”, disse, afirmado que a implementação se dará de modo a não prejudicar a economia.

Os pratos e garfos plásticos devem ser substituídos por similares de papel.

Ele voltou a comentar sobre os mutirões de vacinação e demonstra preocupação com a redução da campanha em Rio Branco devido à falta de doses.

“Hoje temos 20% de pessoas vacinadas com a 1ª dose. À medida em que vai avançando a vacinação ganhamos mais liberdade, portanto se o governo tivesse comprado mais vacina teríamos condições de vacinar em vários locais”, disse.

Jenilson visitou o Hospital Souza Araújo e constatou que uma audiência pública é necessária para debater a situação da unidade, hoje bastante difícil.

Pouco antes, o deputado Jonas Lima disse estar grato com Jenilson Leite, que se mostra preocupado com o setor rural do Acre.“Parabéns, deputado Jenilson”, disse Lima.

