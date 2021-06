Turma da Mônica ilustra guia de cuidados de volta às aulas presenciais

Com objetivo de orientar as famílias brasileiras para o retorno às aulas presenciais, que tem acontecido de maneira gradual, a Mauricio de Sousa Produções e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) acabam de lançar seu mais novo guia: Cuidados na Escola. A cartilha foi desenvolvida pela equipe técnica do UNICEF, das áreas de Saúde, Educação e Água, Saneamento e Higiene (Wash, na sigla em inglês) e conta também com informações e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde estaduais e municipais.

Depois de meses sem poder frequentar as escolas presencialmente, crianças e adolescentes começam, aos poucos, a retornar às salas de aula em diferentes estados e municípios. Para que todos fiquem protegidos – incluindo estudantes, profissionais que atuam nas escolas e as famílias de cada um –, é preciso reforçar alguns cuidados. O guia, ilustrado pelos personagens do Bairro do Limoeiro, aborda informações e procedimentos de forma didática para que pais, mães e responsáveis orientem suas crianças durante esse retorno.

Além das instruções de prevenção, a cartilha dá dicas de como abordar o assunto com os meninos e meninas e atividades a ser realizadas pelas escolas. O material também traz orientações e os cuidados necessários no ambiente escolar – tanto na sala de aula, quanto no transporte e na hora do recreio –, como o uso de máscaras e a higienização frequente das mãos.

Visando à inclusão, há ainda ações de prevenção para crianças e adolescentes com deficiências cognitivas ou respiratórias graves que acarretam na dificuldade de utilização das máscaras. Além disso, propõe alternativas a crianças e adolescentes com perda ou problemas auditivos, que precisam ter a leitura labial e visualizar as expressões do locutor – como o uso de máscaras transparentes, por exemplo. Dessa forma, é possível construir um ambiente seguro e que garanta oportunidades de aprendizagem a todos.

Segundo Mônica Sousa, diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções, é de extrema importância que a mensagem seja passada da forma mais clara possível, para que ela atinja as famílias de forma eficaz. “Neste momento em que as crianças estão ansiosas para reencontrar e interagir com os colegas, é fundamental reforçar todos os procedimentos para que possam aproveitar o retorno à escola com a maior segurança possível. Entendemos que a forma didática é a mais eficaz de se passar a orientação às famílias, principalmente, por meio de personagens e histórias que todos já conhecem, facilitando a divulgação e entendimento da mensagem”, destaca a executiva.

“As escolas constituem uma parte essencial na vida de cada criança. Além de a educação e a preparação para o mundo do trabalho, elas oferecem uma diversidade de outras oportunidades de desenvolvimento para as crianças e os adolescentes, incluindo competências sociais, proteção contra diferentes formas de violência – e para muitos também alimentar-se bem. Em novembro de 2020, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes não tiveram acesso à educação no Brasil. Muitas famílias têm dúvidas sobre como realizar a volta para a escola de uma maneira segura. Este novo guia responde a muitas dessas questões e vai ajudar crianças, adolescentes e famílias a retornar à escola, e se manter nela, de forma segura”, disse a representante do UNICEF no Brasil, Florence Bauer.

Desde o início da pandemia, o UNICEF e a Mauricio de Sousa Produções vêm trabalhando juntos para levar informações a toda população, desenvolvendo diversos materiais com orientações contra o coronavírus por meio dos canais digitais. A iniciativa faz parte do projeto Juntos contra o coronavírus, campanha realizada pela Mauricio de Sousa Produções.

A personagem Mônica é embaixadora do UNICEF desde 2007, participando de campanhas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente. Seu criador, Mauricio de Sousa recebeu o título de escritor para crianças, concedido pelo UNICEF.

Sobre a Mauricio de Sousa Produções

A Mauricio de Sousa Produções é uma das maiores empresas de entretenimento do Brasil, responsável por uma das marcas mais admiradas do País, a Turma da Mônica. A MSP investe em inovação e produz conteúdos em todas as plataformas com a mais alta tecnologia, alinhando educação, cultura e entretenimento. A empresa é signatária dos princípios de empoderamento das mulheres, plataforma da ONU Mulheres e Pacto Global. No licenciamento, trabalha com 200 empresas que utilizam seus personagens em mais de 4 mil itens. A presença da marca na plataforma YouTube já passou de 16 bilhões de views, sendo a maior audiência para Mônica Toy, conteúdo desenvolvido exclusivamente para essa plataforma; além do engajamento e interações orgânicos com os fãs em mídias sociais. Na área editorial, possui um dos maiores estúdios do setor no mundo, com 450 títulos de livros e mais de 1,2 bilhão de revistas vendidas, ambos responsáveis pela alfabetização informal de milhões de brasileiros.