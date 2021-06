PSDB do Acre debate com Executiva Nacional prévias presidenciais de 2022

O presidente nacional Bruno Araújo coordenou, nesta terça-feira (22), reunião com os presidentes dos diretórios estaduais do PSDB para ampliar o debate sobre as prévias que vão escolher o candidato tucano à Presidência da República. A intenção é fortalecer ainda mais a democracia interna e a participação dos líderes regionais no processo de eleições primárias.

“Depois de um intenso e democrático debate sobre as regras, agora vamos partir para a operacionalização das prévias, tendo em vista dois princípios básicos: a acessibilidade, para garantir a participação dos filiados, e a transparência”, afirmou. Para isso, o PSDB vai, mais uma vez, recorrer às ferramentas digitais: os filiados poderão votar através de dispositivos online, auditáveis e com certificação.

Bruno Araújo explicou ainda que o partido fará consultas aos Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sempre que necessário, para que o processo tenha o máximo de resguardo legal e para que também as campanhas tenham parâmetros que garantam uma disputa equilibrada. “O TSE já estabeleceu uma série de regramentos sobre prévias, mas se for necessário, complementaremos com novas questões. Nosso objetivo aqui é estabelecer um processo que fique de legado. Ou seja, que mais adiante sirva aos diretórios municipais e estaduais do PSDB e até mesmo a outros partidos”, completou.

Participaram da reunião representantes do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

“Estamos saindo na frente com esse debate e com a realização das prévias. O PSDB estará ocupando espaços e conversando com a sociedade sobre suas ideias”, afirmou a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. Além de presidente do PSDB-TO, ela integrou a comissão que elaborou as regras para as prévias.

“A partir desse debate nacional sobre prévias, poderemos também evoluir para um debate regional, sobre as propostas do PSDB para as regiões do país, especialmente, o Norte e Nordeste”, reforçou a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, presidente do PSDB-PE. “Acredito muito que a partir das prévias nacionais, também vamos fortalecer internamente os estados e nos fortalecer regionalmente, criando uma liga que nos permita chegar em boas condições nas eleições de 2022”, completou.

Para o presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi, o processo democrático das prévias será fundamental para que o partido entre em 2022 unido e com um candidato sólido. “O partido está construindo algo histórico. O país vive uma polarização política, mas há também um afunilamento das candidaturas de centro. Há um campo que se amplia e que pode ser preenchido pelo PSDB. Antecipar esse debate com a sociedade e mostrarmos o que estamos fazendo nos estados, nas cidades e no Congresso é muito importante”, afirmou.

Encontros regionais

No prazo dedicado às campanhas nos estados, os candidatos tucanos vão participar de 5 grandes debates, um em cada região do país, em capitais que ainda serão definidas. O deputado federal Lucas Redecker, presidente do PSDB-RS, reforçou a importância desses encontros para que o partido consiga deixar suas ideias em todos os cantos do país.

A relevância do debate de ideias e propostas também foi ressaltada pelo presidente do PSDB-GO, ex-governador José Eliton. “O partido ocupa espaços no debate nacional e, mais do que nomes, estaremos levando nossas propostas para o Brasil. Um Brasil que quer encontrar moderação e respeito ao processo democrático”, concluiu.

As prévias do PSDB estão marcadas para 21 de novembro. A partir de setembro, os candidatos começam a campanha pelo país.