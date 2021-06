“A CPI da Covid-19 no Senado não vai dar em nada”. Foi o que disse em alto e bom som para todo o país ouvir o presidente da Câmara Federal Arthur Lira (PP/AL). Ele é um dos líderes do Centrão que divide o poder com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Lira, que é advogado e pecuarista na terra do senador Renan Calheiros (MDB/AL), já foi denunciado por corrupção em vários processos, mas que não vingaram. Não darão em nada na Terra de Santa Cruz. Nestas paragens do tropicalismo republicano o crime do colarinho branco compensa. Dos prefeitos ao presidente!

A bem da verdade, é bom que se diga, a CPI é contra Bolsonaro e Bolsonaro contra a CPI. É a briga do sujo falando do mal lavado. O presidente tem sim responsabilidade por ser uma negacionista, mas Calheiros e outros senadores usam a CPI para esconder e até se vingar politicamente por seus crimes.

Quanto ao STF, deitado em berço esplêndido, vai dançando conforme a música: Hora agrada a Bolsonaro e sua prole; outra hora aos senadores. E assim caminha a república. A nova velha república; ou seria velha nova?!

“Quando os justos governam, o povo se alegra; quando os perversos estão no poder, o povo geme”. (Provérbios do rei Ezequias)

. O prefeito Tião Bocalom precisa ficar muito atento às licitações, caronas e dispensas de licitações em sua gestão;

. Nem todos são como ele!

. Além do mais, já dizia o saudoso pastor Afif Arão:

. “Todo cuidado é pouco onde se tem dinheiro para administrar; enganoso é o coração mais do que todas as coisas”.

. Bocalom precisa esquecer a boa fé das pessoas e vigiar.

. “Vigiai e orai”, disse Jesus!

. Corrupção é como fogo de monturo, queima por baixo; quando vai se ver o estrago feito é grande.

. A ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão declarou à coluna durante encontro casual com ela no aeroporto de RB, que será candidata em 2022.

. Estadual ou federal?

. Apenas sorriu e não respondeu…

. Outro que precisa vigiar muito é o governador Gladson Cameli; não pode se iludir com quem apenas lhe leva boas notícias, por exemplo, que ele ganha a reeleição com um pé nas costas, que leva de barbada no 1º turno.

. Eleição é uma parada indigesta!

. O senador Petecão é perigoso e o PT anda colocando as unhas de fora.

. Vigia, homem!

. Uma das oito vagas de deputado federal deverá ser do prefeito de Sena Mazinho Serafim (MDB).

. É bem previsível!

. Ao dizer que não quer cargos no governo, Vagner Sales e aliados se valorizam na eleição de 2022.

. Cargos são pouco, mais ou nada!

. Bom dia!