O deputado Pedro Longo, Líder do Governo, relatou nesta quarta-feira (23) sobre os benefícios concedidos pelo Governo do Estado aos servidores. Ao menos 5,6 mil profissionais estão contemplados com a extensão do auxílio emergencial contra Covid-19 na segurança pública.

Em outro tema, Longo disse que o governo avança para contratação de efetivados em sua estrutura.