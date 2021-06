Deputados aprovam lei proibindo Energisa de cortar luz sem aviso no Acre

A Assembleia Legislativa do Acre aprovou série de projetos de autoria dos deputados e do Poder Executivo. Um deles, de autoria de Jenilson Leite, obriga os bancos a fazerem chamada de voz junto com o número da senha do cliente.

Outro, obriga a Energisa a avisar antecipamente -48 horas antes, via Correio – acerca do corte de energia. “A população ganha”, disse Gerlen Diniz, o autor.

O Líder do Governo, Pedro Longo, conseguiu aprovação de seu PL que dispensa licenciamento para extração de piçarra em obras emergenciais de recuperação de ramais.

Os maus-tratos a animais agora tem de ter o tratamento custeado pelo agressor. A Aleac aprovou o PL de Roberto Duarte para isso.

Semana do Hip Hop, atendimento a portadores de fibromialgia, requerimento questionando a não aquisição de vacina Sputnik, composição de preços dos combustíveis.

No total, ao menos cinco audiências públicas devem ser realizadas pela Aleac nos próximos dias, incluindo uma sobre os problemas no 1º cartório de Rio Branco em data a ser definida.

Requerimento do deputado Edvaldo Magalhães pedindo informações sobre pagamentos do governo a empresa PAS também foi aprovado.