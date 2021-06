As famílias de autistas em Feijó, onde há de 200 portadores de TEA, não tem assistência nenhuma, segundo o deputado Roberto Duarte.

“A situação é grave”, afirma o parlamentar do MDB.

Em sessão virtual da Aleac, o deputado discorreu também a descentralização da gestão estadual com a criação de um núcleo governamental no Vale do Juruá.

“O governo precisa urgentemente instalar um núcleo. Falta gestão, planejamento por parte do governo”, disse.