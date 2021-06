Saúde do Acre interage com Santa Catarina no combate à Covid-19

As ações para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 foi um dos temas discutidos durante agenda em Santa Catarina, cumprida pelo secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, que se reuniu, nesta terça-feira, 22, com o titular estadual da Saúde de Santa Catarina, André Motta, e seu secretário adjunto, Alexandre Fagundes.

“São agendas importantes para trabalharmos parcerias no combate à pandemia, além de operações de logística para distribuição de vacinas. Na pauta, tratamos também sobre a política hospitalar catarinense, que permitiu a ampliação de recursos para hospitais filantrópicos estaduais”, destacou Alysson Bestene.

Para o secretário de Estado de Saúde de Santa Catarina, André Motta, o objetivo da ampliação de recursos para hospitais filantrópicos estaduais é atuar na redução de filas por cirurgias eletivas. “A política hospitalar criada pela atual gestão do governo de Santa Catarina, em 2019, é inovadora no sentido de trazer mais recursos para os hospitais espalhados pelo estado. Estamos em constante avaliação e alguns pontos serão revistos com o objetivo de atuarmos fortemente na redução de filas por cirurgias eletivas”, afirmou o gestor.

Ainda durante suas agendas, Alysson Bestene visitou as dependências do Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, que durante a pandemia chegou a receber entre 5 e 6 mil amostras diárias para detecção do coronavírus.

“Agradeço a receptividade do secretário adjunto Alexandre Fagundes e da diretora da unidade, Marlei de Biasi, que prontamente nos mostraram os equipamentos de análises do laboratório de referência. A troca de experiência com os estados é fundamental na busca de melhorias para a Saúde”, afirma Alysson.