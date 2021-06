Saúde do Acre atesta segurança das vacinas contra Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Comitê Técnico Estadual de Investigação de Eventos Adversos Pós-vacinação contra Covid-19 do Acre, elaborou uma nota técnica que diz respeito à segurança das vacinas contra Covid-19 aplicadas no estado.

A nota explica e corrobora informações de órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que, baseados em estudos científicos existentes, garantem a segurança da vacina e a normalidade dos sintomas sentidos após a aplicação de qualquer imunizante.

Com isso, o Comitê conclui que os benefícios da vacinação superam todos os possíveis riscos e efeitos não desejados. Esses são os posicionamentos da OMS e da Anvisa sobre todas as vacinas que estão no Programa Nacional de Imunização (PNI), incluindo as vacinas autorizadas para uso emergencial disponível para os públicos prioritários até o momento.

A nota informa ainda que tanto a segurança quanto a eficácia continuam sendo monitoradas no Estado do Acre, em nível nacional pela Anvisa e pela OMS. A recomendação é de que todas as pessoas aceitem a vacina disponível no ponto de vacinação, pois todas elas têm a garantia de segurança e eficácia atestada pela Anvisa por ocasião da autorização para uso no Brasil.

Confira a nota na íntegra: