Raio X da UPA de Cruzeiro do Sul segue encaixotado há meses

A deputada Antônia Sales retomou o debate sobre o atraso salarial entre zeladores da saúde de Cruzeiro do Sul. Tanto o Líder do Governo, Pedro Longo, quanto a empresa citada pela deputada, fizeram contato com ela para informar que o pagamento da empresa já foi feito e os salários serão pagos em breve.

Antônia Sales discorreu também sobre o aparelho de raio-x da UPA de Cruzeiro do Sul encaixotado há oito meses sem ser instalado por falta de um transformador na rede elétrica.

“Está na caixa e já tem o transformador. Não vamos continuar com esse descaso”, disse ela.