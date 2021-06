Polícia caça procurados em comunidades rurais de Sena Madureira

Uma operação conjunta do 8º Batalhão da Policia Militar do Acre e da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Preso (UMEP), da Polícia Penal, desencadeada na manhã desta segunda-feira, 21 de junho, no município de Sena Madureira, resultou no cumprimento de 4 mandados de prisão. Os fatos ocorreram em bairros distintos da cidade.