JV viaja pelo interior: em Assis Brasil diz que “outras vitórias virão”

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana retomou nesta 3ª semana de junho as viagens pelo interior do Acre, já em ritmo de campanha. Ele ainda não anunciou a qual cargo será candidato -se a governador ou a senador -mas sua campanha está nas ruas das cidades, começando por Assis Brasil.

“Ontem, aqui no município de Assis Brasil, comecei uma nova caminhada…aqui no Alto Acre, onde papai nasceu e viveu parte de sua juventude, onde nossas lutas políticas sempre foram vitoriosas, vivi um dia muito especial e feliz: reencontrei amigos, amigas, conversei bastante e fui acolhido com muito carinho pelo nosso prefeito Jerry”, relatou Viana.

Em conversa com os ex-prefeitos Manelzinho e Eliane, JV diz que ambos fizeram questão de relembrar “de muitas transformações que fizemos quando estive no Governo e no Senado”.

E apresentou uma relação de obras e serviços que seriam legados de sua gestão em Assis Brasil. “Aqui, onde o Acre e o Brasil começam, temos um legado de muitas realizações. Agora, em Assis, o nosso projeto de boas gestões renasce com Jerry. O Acre não pode ser a terra do já teve….Assis Brasil já não é mais a terra do já teve. Outras vitórias virão, se Deus quiser”.