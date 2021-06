Na manhã desta terça-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou da escolta e da incineração de mais de 250 quilos de drogas apreendidos em diversas operações das forças de segurança no estado do Acre, dentre elas a PRF. A ação foi realizada na capital Rio Branco.

Entre o material incinerado havia maconha, skunk, cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína. O procedimento é resultado do intenso trabalho das instituições na repressão ao tráfico de drogas no estado.

Participaram da ação o superintendente da PRF no Acre, Getúlio Azevedo; o superintendente da Polícia Federal no Acre, Érico Barboza; o secretário adjunto de segurança pública no Acre, Maurício Pinheiro; o comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo César; e representantes do Ministério Público estadual e federal.

A ação acontece no primeiro dia da 22ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, entre os dias 22 a 26 de junho.