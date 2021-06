No último domingo, 20, o Acre foi destaque nacional no programa televisivo Fantástico, em que foi apresentada uma redução de 40% nos casos de óbitos, alcançando o primeiro lugar em redução de mortes na média móvel diária.

Já de acordo com os dados do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Acre (Cievs), a média móvel dos últimos 28 dias representa uma redução ainda maior, totalizando 52% em diminuição de óbitos.

Os dados representam um esforço conjunto, tanto no tocante à assistência prestada aos pacientes acometidos pela Covid-19, como na ação efetiva do governo do Estado com relação ao trabalho de imunização.

Por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o governo tem se empenhando em ir além do que lhe compete com relação às vacinas. Prova disso é o apoio que tem sido prestado aos municípios para o avanço da imunização da população.

No último sábado, 19, foi concluído o mutirão de vacinação de 48 horas ininterruptas, alcançando um total de 4.816 pessoas vacinadas, o que contribuiu para a redução da faixa etária de imunização da população de Rio Branco.

“Atendendo a determinação do governador, estamos empenhados para que possamos avançar cada vez mais na imunização da população. E, como um bom resultado desse trabalho, temos a redução de óbitos por Covid-19”, destaca o secretário Alysson Bestene.

Além dessa força-tarefa montada na capital, o estado também auxilia os municípios por meio programa Saúde Itinerante, em que são ofertadas as vacinas para o público em fase de vacinação e também por meio da Operação Gota, que leva não somente os imunizantes contra a Covid aos locais de difícil acesso, como também todas as vacinas do calendário vacinal do Ministério da Saúde.