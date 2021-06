Governo de SC destaca impacto da gestão catarinense em Gladson Cameli

Pela manhã, os indicadores foram apresentados à comitiva do Governo do Acre durante a reunião do colegiado. Foram discutidos pontualmente seis indicadores detalhados pelos dirigentes das pastas e respectivas equipes de trabalho: pela secretaria da Infraestrutura, foi apresentada a evolução das obras de rodovias do programa Novos Rumos; na sequência, o programa Minha Nova Escola, com apresentação sobre o andamento das obras de reconstrução e revitalização das escolas estaduais; a Casan trouxe um demonstrativo sobre os projetos de ampliação da rede de abastecimento de água; os licenciamentos ambientais em várias fases foram demonstrados pelo IMA e encerrando os trabalhos, a Santur apresentou o projeto de reforço na sinalização turística para áreas com potencial a serem desenvolvidas no Estado.

“O modelo catarinense permite que os gestores tenham um conhecimento amplo sobre as demandas que estão em evolução, os gargalos e o que precisa ser ajustado para acelerar o crescimento do Estado em todas as áreas”, disse o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca.

A comitiva acreana estava representada pela representada pela secretária adjunta de Planejamento do Acre, Kelly Lacerda, pelo diretor de Planejamento e Orçamento, Wagner de Sena e pela Chefe de Departamento, Vasti Queiroz.