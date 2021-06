O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, resolveu trocar mais uma vez o comando do Ibama no Acre – é a segunda mudança só em 2021. A exoneração da advogada Helen de Freitas Cavalcante foi publicada na sexta-feira (19), no Diário Oficial da União.

Helen assumiu o cargo no início de março. A advogada chamou atenção porque antes da nomeação, no Ibama, atuava na defesa de infratores ambientais e postava nas suas redes sociais dicas sobre como os produtores autuados podiam escapar das multas na Justiça.

Por: O Eco