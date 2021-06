O governo segue com ações de revitalizações dos prédios dos espaços públicos e nesta última semana de junho realiza inspeção às obras ligadas à ação social.

“A Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social está recebendo esse benefício também, quando revitalizamos o espaço, estamos valorizando o servidor, porque melhora as condições de trabalho das pessoas,com um ambiente mais confortável, zelando pelo patrimônio público. Aqui no prédio por exemplo, tínhamos alguns problemas de goteiras, isso danifica a estrutura, é uma ação extremamente necessária, pois, vela o patrimônio público, valoriza servidor e gera empregos, com todo o pessoal contratado para poder fazer esse trabalho de manutenção.” afirmou o Secretario de infraestrutura Ítalo Medeiros.