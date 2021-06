Operação Verão da Prefeitura de Cruzeiro do Sul terá parceria com governo

O governador Gladson Cameli tem orientado todas as secretarias e autarquias do governo a darem total apoio para as 22 prefeituras do Acre. O objetivo é viabilizar auxílio às ações estruturais que são realizadas durante o verão amazônico.

“As pessoas que vivem nos municípios, com todos os problemas da pandemia de coronavírus e da crise econômica, têm passado por dificuldades. Então é obrigação do governo auxiliar as prefeituras em todas as áreas da gestão com parcerias para melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou o governador.

Em Cruzeiro do Sul, o segundo mais populoso município do Acre, o prefeito Zequinha Lima (PP) pretende acelerar as intervenções da sua gestão tanto na área urbana quanto rural. Ele está contando com a ajuda do governo do Estado para dar celeridade aos serviços durante o verão.

“Um dos principais desafios, como gestor, é manter a infraestrutura das nossas ruas no período invernoso. Mas com o verão abrem-se novas perspectivas e a esperança das pessoas de terem melhorias nas suas ruas. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul não tem condições de resolver todos os problemas sozinha e, por isso, precisamos de parcerias. Neste momento, o nosso maior parceiro é o governo do Estado. Temos uma boa relação com o governador Gladson Cameli, que abriu toda a estrutura da governo para planejarmos ações em conjunto”, explicou Zequinha.

No começo de julho começará a Operação Verão, para melhorar as condições de diversas ruas do município.

“Com a parceria faremos de quatro a cinco quilômetros de asfalto em pedaços de ruas e melhoramentos de bueiros, galerias e calçadas. Já tínhamos feito um convênio para recuperar as regiões do município que sofreram com a alagação e vamos estendê-lo para outras necessidades de infraestrutura que teremos no verão”, contou o prefeito.

O gestor municipal cruzeirense ressalta a ação do governo para viabilizar obras estruturais no município. “Reconhecemos o esforço do governador para levar recursos a todos os municípios. A Operação Verão será de recuperação de ruas e pavimentação. Precisamos minimizar o sofrimento das pessoas. Temos que oferecer os serviços básicos. Vamos levar os investimentos da parceria para ruas que há anos estão intrafegáveis e sem melhorias do poder público”, salientou.

Melhoria dos ramais

Um outro ponto importante das ações integradas entre o governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul são as recuperações dos ramais da zona rural.

“Temos em torno de 700 quilômetros de ramais e o município não tem como abraçar a causa de recuperá-los sozinho. Em alguns mais próximos da área urbana já estamos trabalhando. Mas, com a parceria, vamos ajudar a recuperar os ramais mais distantes. O governo adquiriu novas máquinas e muitas delas estarão aqui em Cruzeiro do Sul para ajudar nesse trabalho. Assim o governo vai encabeçar o plano de melhoria de ramais não só em Cruzeiro, mas em todo o Juruá. A prefeitura está investindo em assistência técnica para ajudar a melhorar o rendimento da nossa produção agrícola. Mas os ramais são fundamentais para que a produção possa chegar até a cidade. Vamos sugerir deixar máquinas do Deracre e da prefeitura nos trechos mais difíceis dos ramais também no inverno, para garantir o transporte da produção rural o ano inteiro”, destacou Zequinha.

Educação, saúde e água potável

Zequinha Lima disse que estão sendo feitas parcerias com o governo na educação e na saúde. Mas fez uma ressalva: “Precisamos dialogar mais com a Saúde e a Educação. Não podemos deixar de ter parcerias na saúde porque as ações municipais e estaduais precisam ser complementares. Nesse sentido precisamos melhorar o atendimento para a nossa população. Temos defasagem de médicos e precisamos trabalhar em conjunto em questões como a humanização do atendimento e a descentralização da saúde”, disse.

A parceria entre governo e prefeitura na distribuição de água potável no município é essencial

“Com o Depasa estamos estreitando as relações, porque o sistema de distribuição de água do município é misto. O Depasa é responsável por 40% e os outros 60% são da prefeitura, por sistemas alternativos. Precisamos ampliar as parcerias para que toda a rede possa um dia passar para a responsabilidade do Estado. Acredito que, se tivermos um sistema eficiente unificado, será um ganho muito grande para os moradores da cidade”, observou Zequinha.