Na manhã da última quinta-feira,17 de junho, o Sesc no Acre através do Programa Mesa Brasil e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizaram uma reunião para ampliar as ações de cooperação entre as duas entidades.

O objetivo é beneficiar agricultores familiares e comunidades em situação de insegurança alimentar no estado, doando os alimentos adquiridos dos pequenos produtores para a população carente.

As doações da Conab no Acre representam um volume significante para o programa Mesa Brasil, a parceria é Nacional, e o Acre já acontece desde de 2003. A parceria entre Conab e o Mesa Brasil, faz a diferença e nos motiva mais ainda continuar esse trabalho.

O Diretor Regional do Sesc no Acre, Marcio Veríssimo, ressaltou sobre o trabalho social que representa o Mesa Brasil.

Para a superintendente da Conab no Acre, Carla Davanzo, a parceria é muito relevante. “É uma parceria da maior importância possível, porque você trabalha com o Mesa que tem estrutura, tem logística, e o Mesa faz muito bem aquilo que está sobre o seu projeto, sua ótica e sua responsabilidade”, explicou.

Estiveram presente na reunião, Alessandra Ferraz, Superintendente da Conab no Acre, Carla Davanzo Assistente da Superintendência Conab, José Corinto Gerente de Operação, Marizete Melo Coordenadora de Assistência do Sesc e Marcio Veríssimo Diretor Regional do Sesc no Acre.