Levante Feminista apresenta objetivos aos vereadores de Rio Branco

convite da vereadora Lene Petecão (PSD), o espaço Tribuna Popular da Câmara Municipal de Rio Branco recebeu nesta quarta-feira (17) a representante do movimento Levante Feminista – professora de Direito da Universidade Federal do Acre, Leonísia Moura, que tratou sobre a violência contra a mulher no Estado do Acre. A representante do movimento aproveitou o espaço para cobrar do poder público a aplicação das Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres.

“É preciso conhecer para proteger, o Estado ainda se mostra incapaz de apresentar dados reais do feminicídio, sabemos que as principais vítimas são mulheres negras, mas infelizmente a policia civil não produz dados raciais. O estado do acre precisa parar de errar com essas mulheres, é inaceitável que um Estado que apresentar o maior número de violência contra a mulher ainda não aplique esse protocolo” lamentou Leonísia Moura.

As vereadoras Lene Petecão (PSD) e Michelle Melo (PDT) corroboraram a fala da convidada, em defesa da causa feminista, e ecoaram o fortalecimento de políticas públicas de defesa da Mulher.