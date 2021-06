Fieac segue doações de alimentos a organizações sociais do Acre

Em mais uma ação de solidariedade, a FIEAC e o grupo Mulheres da Indústria entregaram na tarde de quarta-feira, 16 de junho, cestas básicas à Associação Amigos do Peito e ao Lar Vicentino. A doação foi feita pelo vice-presidente da Federação das Indústrias do Acre, João Paulo Pereira, e pela empresária Zu Oliveira, uma das coordenadoras do Grupo Mulheres da Indústria.

A Associação Amigos do Peito é um grupo que desde 2002 acolhe pacientes do interior do estado que vêm a Rio Branco para realizar tratamento de câncer. A casa de passagem sobrevive de doações e tem capacidade de receber até 32 pessoas. “Recebemos pessoas que não têm condições financeiras ou parentes na capital. Tem paciente que precisa ficar apenas dois dias, enquanto outros permanecem aqui por meses. Sobrevivemos de doações e, inclusive, não é a primeira vez que a FIEAC nos ajuda. Somos muitos gratos e só temos a agradecer”, declarou Maria Barbosa, presidente da organização sem fins lucrativos.

Já o Lar Vicentino é uma tradicional entidade de Rio Branco que atualmente acolhe 54 idosos. A diretora, Valdenize do Nascimento Rebelo, ficou emocionada com a doação recebida. “Foi um dia abençoado. Tivemos um início de semana difícil, mas Deus abre portas e hoje recebemos essas cestas básicas da FIEAC e também doações de alimentos, frutas, verduras e fraldas geriátricas. É muito gratificante e só temos a agradecer a todos que nos ajudam”, frisou a diretora.

A empresária Zu Oliveira diz que a parceria entre o grupo Mulheres da Indústria e a FIEAC tem feito a diferença e auxiliado os que mais necessitam. “O presidente José Adriano e o vice-presidente João Paulo são muito generosos e estão sempre dispostos a ajudar. Essa solidariedade dos líderes empresariais, junto com as Mulheres da Indústria, tem garantido diversas ações sociais para entidades que realmente precisam de apoio”, ressaltou.

Para o vice-presidente da FIEAC, João Paulo Pereira, é com muito carinho que a Federação das Indústrias está engajada com iniciativas solidárias. “Faz parte do nosso dever, da nossa responsabilidade social. Sabemos da seriedade e do importante papel que essas entidades desenvolvem e nada mais justo do que contribuirmos para que permaneçam realizando esse trabalho tão essencial em Rio Branco”, salientou o empresário.