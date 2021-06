Covid-19 matou no Brasil população superior a de Rio Branco

Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera.

O Brasil chegou neste sábado, 19, a triste marca de 500.022 mortes por Covid-19. O país tem cerca de 11,5% dos brasileiros que receberam duas doses da vacina e 17.822.659 casos positivos da doença. O número foi alcançado com a aceleração da média móvel de óbitos.

No mês de abril, a média chegou a bater 3 mil mortes por dia. Já no mês de junho, pelo terceiro dia seguido, a média móvel superou 2 mil vidas perdidas por dia. Os números consideram novos dados divulgados pelos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins até as 14 horas de hoje.

As mortes por Covid se comparadas ao quantitativo populacional supera quatro capitais brasileiras: Vitória, Palmas, Rio Branco e Boa Vista que têm menos de 500 mil habitantes. Em Goiás, a marca quase atinge o quantitativo de Aparecida de Goiânia que tem pouco mais de 500 mil moradores. Anápolis com 391.772; Rio Verde com 241.518 e Águas Lindas de Goiás com 217.698 seriam engolidas na comparação.

Segundo o censo de 2020 do IBGE, o país tem 49 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes. Em 17 deles, a população é superior a 1 milhão de moradores. Desses 49 municípios com mais de 500 mil pessoas, 23 são capitais. O restante, 26 municípios, está distribuído nos estados de São Paulo (oito), do Rio de Janeiro (seis), de Minas Gerais (três), do Espírito Santo (dois), Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Pará e Rio Grande do Sul (com um município, cada).