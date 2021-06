Cosems realiza seminário de fortalecimento da Atenção Primária em Saúde no Acre

Foi realizado no município de Cruzeiro do Sul, na última sexta feira, 18, o Seminário de Fortalecimento da Atenção Primária Saúde.

O evento contou com a presença de Wilames Freire, Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), onde enfatizou a importância de compartilhar experiências da Atenção Primária.

Para o Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Acre (Cosems/AC), Agnaldo Silva, esse é o momento de realizar o planejamento das ações para fazer com que o SUS chegue em todos os lugares, respeitando sempre as particularidades de cada município.

O evento contou com a presença Superintendente Estadual do Ministério da Saúde, representante da Amac, Sesacre e Unops, Secretários de Saúde de 21 dos 22 municípios do Estado do Acre, além de Coordenadores e Técnicos Municipais.

Foram ofertadas pelo Conasems através do Assessor Técnico, Diogo Demarchi, palestras referentes a Atenção Primária à Saúde em Tempos de Covid-19, Recursos Financeiros Destinados aos Municípios e Informação em Saúde e Alocação de Recursos na Atenção Básica, onde foram discutidas junto aos participantes.