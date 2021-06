Aleac intensifica campanha pelo uso da máscara contra Covid-19

A pandemia do novo coronavírus ressaltou o papel fundamental da vacinação da população para a saúde pública e o enfrentamento de doenças, tendo sempre os cuidados necessários.

Neste sentido, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) lançou uma campanha reforçando o uso de máscara e distanciamento.

O presidente do Parlamento Acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou a importância das campanhas de vacinação contra a Covid-19 e da mobilização de todas as instituições e da população em geral nesse propósito.

O parlamentar reitera ainda a importância de que cada pessoa, ao chegar sua vez no plano de vacinação contra a Covid-19, compareça e se vacine com as duas doses.

“Durante as nossas sessões remotas os colegas deputados sempre reforçam a importância da vacina. Nós só vamos ter dias melhores quando tivermos uma ampla cobertura vacinal. Por isso é importante que a população continue tomando todos os cuidados, com o distanciamento, o isolamento, a máscara, o álcool em gel. O momento anda é de dificuldade e não podemos baixar a guarda”, enfatizou o progressista.

Para acelerar a imunização da população de Rio Branco contra a Covid-19 o governo do Acre vai entrar em ação e anunciou um mutirão em frente ao Palácio nesta quinta-feira (17). Serão 48 horas de vacinação para o público de 45 a 49 anos, a partir das 8h.

O objetivo, segundo o governo, é contribuir com o município para a aceleração do processo e atingir o quanto antes o ponto de “imunidade de rebanho”.

Para receber a vacina, o público em geral precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF. Na terça (15), o governo do Acre divulgou o site que as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários de 18 a 49 anos devem fazer um cadastro.

A ação está mantida para ocorrer no ginásio do Sesi, no Bairro Manoel Julião, das 8h às 22h, no sábado (19) e no domingo (20). O público deve ser redefinido.

Além do Palácio Rio Branco, a vacina também será aplicada em dez Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps) da capital acreana e no drive-thru no antigo pátio do Detran-AC é aplicada a segunda dose do imunizante.

“O esforço incansável do governador Gladson Cameli e dos prefeitos para trazerem vacinas para o Acre é mais do que justificado, pois se trata do principal meio para combater a pandemia da Covid-19″, complementou Nicolau Júnior.O primeiro secretário da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), pontua que apenas com a vacinação em massa é possível vislumbrar um retorno a uma rotina normal, com atividades muito importantes, como as aulas presenciais. “Essa imunização foi muito esperada. É preciso confiar na ciência! Vacinas salvam vidas!”, disse.