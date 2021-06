Políticos usam redes sociais para furar bolha e atrair eleitorado jovem

TikTok, Reels, stories, lives: o engajamento em vídeos, tweets e enquetes nas redes sociais tem dividido os holofotes com os senadores que comandam a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado. Em sinal do legado deixado pelas eleições de 2018, os congressistas apostam em conteúdos das plataformas digitais na tentativa de atrair o eleitorado jovem.

O vice-presidente da CPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) tem compartilhado em seu perfil no TikTok bastidores da comissão.

Uma das postagens com mais visualizações do congressista na rede social tem mais de 245 mil acessos. Mostra Randolfe se preparando para chegar à comissão para receber o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para o 2º depoimento ao som de “Let Me Think About It“, da cantora dinamarquesa Ida Corr.

No Instagram, o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), adotou a prática de abrir “caixa de perguntas” em seu perfil para receber sugestões dos internautas. Em 19 de maio, o congressista fez pela 1ª vez um questionamento enviado por um dos seus 238 mil seguidores ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. O senador perguntou ao general de onde que vinham as orientações do Ministério da Saúde, já que este não seguia as diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde).

O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), está interagindo com frequência com os seguidores no Twitter. O congressista responde perguntas, faz brincadeiras, compartilha curiosidades e reage às falas do presidente Jair Bolsonaro. Utiliza a rede social até mesmo durante as sessões. Ele acumula mais de 118,8 mil seguidores. Desde a abertura da CPI da Covid na Casa, em 27 de abril, o senador teve um aumento de 209% no número de seguidores, segundo o Social Blade — plataforma de análise das redes sociais.

“A CPI não vai tombar”, disse a um internauta após ser marcado em um vídeo no qual a cantora Karol Conká aparece dançando, na última semana de maio.

Outra tendência que também tem feito sucesso entre os congressistas são os perfis de oposição, como a página “Jair Me Arrependi” (@jairmearrependi), que já acumula mais de 222 mil seguidores. Aziz, por exemplo, respondeu ao perfil quando questionado sobre o filme que assistiria no final de semana em 22 de maio. “Um filme de lutas das antigas – Retroceder nunca… render-se jamais”, respondeu o senador.

