DEVE SER levada a sério a possibilidade do deputado Jenilson Leite (PSB), vir a disputar o governo do estado, na eleição do próximo ano.

A sua movimentação em todos os municípios, com reuniões, conversas, buscando aglutinação, é um indicativo de que está empenhado em construir alianças para a concretização de sua candidatura. Some-se a isso o fato do seu nome não encontrar resistências na aliança dos partidos de esquerda, na qual é integrado.

Quer se apresentar como o nome novo, cingindo ao meio a polarização entre as candidaturas do senador Sérgio Petecão (PSD) e do Gladson Cameli (PP) ao governo.

O que deve mesmo balizar a sua decisão final serão as pesquisas eleitorais do próximo ano. E, enquanto seu lobo não vem, vai comendo até lá o mingau quente pelas beiradas.

LAMENTÁVEL E ASSUSTADOR

500 mil mortes por omissão do governo federal, que tratou a Covid-19, como uma “gripezinha”. O número é como se toda a população de Rio Branco tivesse morrido.

SALDO DO NEGACIONISMO

É O SALDO trágico do negacionismo da ciência.

CAVALO SEM SELA

A GRANDE oportunidade da secretária de Educação, Socorro Neri, sair do PSB, para o PP, por cima, foi antes da eleição municipal. Seria a candidata do PP a mais um mandato na PMRB, e o Bocalom não seria candidato. Era o cavalo selado. O cavalo de hoje de mudança é sem sela.

GRANDE PROTAGONISTA

TIVESSE a Socorro Neri entrado no PP para disputar a PMRB, como defendia o governador Gladson, poderia ter ganho a eleição e ser protagonista na disputa do próximo ano. Como secretária, em 2022, será só uma eleitora.

MARCANDO POSIÇÃO

O GOVERNO marcou posição com a sua ação na vacinação contra a Covid-19. Uma faixa no posto de imunização em frente ao Palácio Rio Branco, registrava ser a atividade a cargo da secretaria estadual de Saúde.

PEDIDO ENCAMINHADO

O deputado André da Farmácia, destronado do REPUBLICANOS, buscou no senador Márcio Bittar (MDB), um emissário para tentar se filiar ao MDB.

NINGUÉM VÁ SE ADMIRAR

NÃO É PARA ninguém se admirar se o senador Márcio Bittar (MDB), no próximo ano, aparecer filiado no mesmo partido em que o presidente Jair Bolsonaro se filiar.

GRANDE DESAFIO

O GRANDE desafio administrativo do governo Cameli não é nem a questão de recursos em caixa e os previstos, mas conseguir licitar as obras carimbadas em um tempo hábil.

CHAPA DE GENTE GRANDE

O PP poderá ter uma chapa para disputar vagas na Assembleia Legislativa, com nomes de peso como os deputados José Bestene, Gerlen Diniz, Whendy Lima, Nicolau Junior, e o vereador da capital, Rutênio.

SEM MUITA PREOCUPAÇÃO

O GRUPO do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, não está muito preocupado em definir urgente a sua aliança para 2022. Sabe que o governador Gladson Cameli ou o senador Sérgio Petecão, na formação de suas chapas ao governo, vão bater na sua porta cedo ou tarde.

DNA DO ALAN

A RECUPERAÇÃO do Hospital João Câncio, em Sena Madureira, tem um DNA único: acontece por ação exclusiva do deputado federal Alan Rick (DEM), que destinou verbas de emendas parlamentares, e lutou pela obra.

ADAGA SOB A CABEÇA

O GOVERNADOR do Maranhão, Flávio Dino, deixou o PCdoB pelo PSB. Sabe que, se mantidas as atuais regras eleitorais a tendência da sigla comunista é a de sumir.

NÃO SÓ O PCdoB

SE nada mudar na legislação, não só o PCdoB, é natural que outros pequenos partidos venham também ser engolidos pelas exigências da Cláusula de Barreira.

DESAGUADOURO DOS DESPEJADOS

O PDT deve ser um dos desaguadouros para os deputados que estão sendo convidados a sair de seus partidos, ou porque acham que as suas siglas não farão legenda.

PERDERAM A MAJESTADE

A TOMADA do PODEMOS pelo ex-deputado Ney Amorim foi como um convite expresso, para os irmãos Railson e Raimundinho da Saúde, que comandavam a sigla, a tomarem o caminho da rua. E, é o que estão fazendo.

É BOM NÃO SE ASSANHAR

É BOM a direção regional do PSDB ir se afastando da aliança que apoiará a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, no estado. Os tucanos terão candidato próprio a presidente, e não vão contemporizar qualquer desvio.

COBRAR DE QUEM ERROU

O GOVERNADOR Gladson tem de perder a mania de prometer corrigir erros de seus secretários, como na pintura de azul do reservatório de água da 6 de Agosto, e não colocarem em funcionamento um tomógrafo encaixotado no Hospital do Juruá, dizendo que pagará as despesas do próprio bolso. Tem de cobrar de quem errou.

MUITO MAIS ADIANTADO

COM A JUNÇÃO de esforços de equipes de saúde do estado e município, a vacinação avançou muito. Isso era para ter acontecido antes, e não se estaria hoje em pouco mais de 25% da população vacinada.

FRASE MARCANTE

“É melhor ser dono de uma moeda do que escravo de duas.” (Ditado grego)