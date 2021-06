Com sede nova, Sicoob diz que se consolida no Estado do Acre

Conforto, qualidade, segurança e atenção aos cooperados e à sociedade em geral. Com essas finalidades a Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob Acre) inaugurou na última sexta-feira, 11, a nova sede da instituição em Rio Branco. O investimento de R$ 3 milhões no novo espaço, localizado na Rua Isaura Parente, nº 520, aumenta a capacidade de atendimento em relação ao antigo imóvel e marca a ampliação da cartela de serviços oferecidos tanto na capital como no interior.

Cooperados, representantes do Conselho Administrativo, Diretoria, Conselho Fiscal, delegados e colaboradores compareceram ao ato de entrega do local. A cerimônia foi restrita a poucos convidados, seguindo todos os protocolos estabelecidos para evitar a disseminação do coronavírus. Desde o dia sete deste mês, cerca de 34 colaboradores da capital atuam na nova localidade. O antigo espaço, cedido pelo Comando Geral da Polícia Militar (PMAC), foi devolvido após revitalização completa.

José Generoso, presidente do Sicoob Acre, declarou que o novo imóvel é a realização de um sonho de todos os membros que compõem a cooperativa. Ele explicou que haverá um grande salto na qualidade do trabalho prestado, já que todos os setores foram bem distribuídos e trazem ganhos positivos como a oferta de estacionamento, salas amplas e espaços totalmente pensados para o setor que abrigam. Segundo o presidente, com a nova sede, outros serviços serão inseridos na carteira de crédito.

“Precisávamos dar esse salto de qualidade relacionado ao atendimento, conforto, segurança e bem-estar dos associados. Projetamos tudo que era necessário para oferecer o melhor. Trilhamos um longo caminho até chegar aqui e, graças a Deus, eles estão muito satisfeitos com esse resultado final. É um grande investimento que marca nosso projeto de ampliação. Pretendemos instalar uma outra agência em Rio Branco ainda este ano e um ponto de atendimento em Xapuri até dezembro”, disse Generoso.

Entre os serviços prestados pela cooperativa estão: crédito para pessoa física e jurídica; seguros para imóveis, veículos e pessoas; previdência; máquinas para pagamento com cartão de crédito; oferta da Soluções Integradas de Pagamento (Sipag), a inovadora maquininha de cartão da entidade, e outros. Generoso destaca o apoio que a Polícia Militar deu ao Sicoob Acre desde sua fundação como Credimac. Ele analisa que a ajuda foi essencial para garantir o crescimento da cooperativa no estado.

“Quero deixar meus agradecimentos ao comandante-geral, Paulo César Gomes da Silva, aos ex-comandantes da PM e à instituição pela parceria e confiança. Foram 20 anos que passamos no espaço do Comando Geral, no Centro de Rio Branco, cedido gentilmente pela instituição. Além disso, também agradeço aos policiais militares que ajudaram a fundar o Sicoob por acreditarem no projeto, nossos atuais delegados, diretores, conselheiros fiscais e administrativos, colaboradores e cooperados”, completou o presidente.

Associado à cooperativa há vários anos, Fernando Moraes de Sousa foi um dos que conferiu a nova sede. Encantado com o projeto arrojado entregue à população, ele se disse feliz em presenciar a evolução da entidade. “Com certeza é um ganho para todos. Desde que surgiu a proposta desse novo espaço, fui um grande apoiador dessa iniciativa. A gestão acertou muito com essa ideia e na execução dela porque o local ficou muito bom, aconchegante e com melhor fluxo nos atendimentos”, enfatizou.

Diretor administrativo e financeiro do Sicoob Acre, Webiston Macedo lembrou que o crescimento no volume de atendimentos e serviços foi essencial para que houvesse a mudança de local. De acordo com ele, o novo ambiente foi todo pensado com foco na modernidade, acessibilidade e comodidade. “Temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. E não paramos por aqui, nossa ideia é ter mais uma agência na capital e avançar mais ainda no interior de todo o estado”, finalizou.