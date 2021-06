O ex-senador Jorge Viana vem sofrendo pressão de antigos aliados da época em que governou o estado para disputar novamente o Palácio Rio Branco e não o Senado. Porém, a proposta do PT na aliança que está sendo construída com partidos de esquerda como PCdoB, PSB e PSOL é para o Senado.

De acordo com uma fonte do PCdoB, por onde Jorge Viana passa, nas conversas e visitas que faz acompanhado dos ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre, pessoas e entidades se manifestam pedindo que ele dispute o governo.

O ex-senador petista, que assumiu a coordenação política do PT, tem confidenciado que as pesquisas devem orientar o caminho a ser seguido não apenas por ele, mas pelos partidos que articulam uma frente ampla com vistas às próximas eleições.

Ainda segundo a fonte, a nova composição terá candidato a governador e que não necessariamente será Jorge Viana. A intenção é levar a disputa para um eventual 2º turno onde o jogo será outro bem diferente.

“Onde estiver o teu tesouro estará também o teu coração”. (Jesus)

. A chapa majoritária pretendida pela esquerda tem as vagas de governador e senador, mas também de vice e suplentes do Senado, ou seja, espaço para composições com PSB, PCdoB e PSOL tem de sobra.

. Basta conversar!

. Enquanto isso, o governador Gladson vai governando e o Petecão, petecando e não “petegando”, bem ao seu estilo.

. A maioria dos candidatos ao Senado farão apenas figuração, sem chances!

. O professor Minoru Kinpara deveria seguir os passos do Marcus Alexandre e disputar uma vaga de deputado estadual.

. Não é bom arriscar com duas derrotas nas costas; com uma terceira, pode ser que não decole mais.

. Para deputado estadual ganharia com certa tranquilidade!

. A ex-prefeita e ex-deputada Leila é outra que tem que avaliar muito bem o passo que vai dar depois das rasteiras que pegou.

. O prefeito de Epitaciolândia, delegado Sérgio Lopes (PSDB), está dando o que falar; organizou um almoço para o governador Gladson Cameli com a presença dos ex-prefeitos da cidade.

. Aí tem!

. O Sérgio cisca para dentro, faz política construindo aliados e não atropelando ou importando nomes de fora.

. É um bom caminho e uma boa estratégia.

. Ficará ele no ninho tucano?

. MDB, PSDB, DEM, Cidadania, Novo, Podemos, PV e Solidariedade e o PSL articulam uma possível terceira via para presidente.

. Se vai emplacar ou não são outros quinhentos!

. A oposição ao presidente Bolsonaro mostrou as garras e os dentes nas ruas no sábado.

. Um bom domingo!