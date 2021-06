Um apostador de São Paulo faturou R$ 7 milhões ao acertar as seis dezenas do concurso 2.382 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desse sábado, dia 19, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram: 06 – 09 – 19 – 38 – 53 – 55.

De acordo com a Caixa, 52 apostas acertaram a quina e os vencedores levarão para casa R$ 41.816,28. Já a quadra teve 4.044 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 768,13. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira, dia 23. O prêmio é estimado em R$ 2.5 milhões.