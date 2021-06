No mandato de Gladson Cameli, 9 veículos chegaram à segurança pública a cada mês

No total foram 120 viaturas caracterizadas adquiridas para o uso da Polícia Militar do Acre, outros 60 veículos descaracterizados para os trabalhos de investigação da Polícia Civil, 65 motocicletas para o Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas da Polícia Militar, 10 viaturas para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), dois carros auto-bomba para o uso do Corpo de Bombeiros, três ambulâncias para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Civil. Mais 10 veículos para o Instituto Sócio Educativo (ISE) e três novas aeronaves para o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Os investimentos fazem parte da política de gestão do governo, que demonstra seu compromisso em priorizar a segurança pública da população e melhoria da prestação de serviços. A maioria dos veículos adquiridos foram negociados direto de fábrica, outros por meio de parcerias, trazendo economia de milhões aos cofres públicos e fortalecimento gradual da frota.